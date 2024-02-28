Чистый, прозрачный и ароматный: шеф-повара назвали секрет идеального куриного бульона

Чтобы приготовить прозрачный куриный бульон, вам потребуется тушка курицы или её части, вода, овощи (морковь, сельдерей, лук, шампиньоны), перец горошком, лавровый лист, петрушка и укроп. Вот некоторые советы от профессионалов:

Выберите тушку курицы целиком или использовать ножки и голени. Грудку и индейку лучше не использовать, так как бульон может получиться слишком диетическим и не насыщенным вкусом. Удалите все внутренности птицы, включая легкие, и тщательно промойте тушку холодной водой. Также удалите жир. Подержите мясо в воде со льдом некоторое время перед приготовлением. Затем положите курицу в холодную воду (лучше ледяную) и варите на медленном огне.

Распространенная ошибка – душистый перец: профессионалы не советуют класть его в суп, чтобы не перебить естественный аромат блюда. Нужен исключительно черный перец горошком, а также лавровый лист, петрушка и укроп. Добавлять их надо уже после закипания бульона.