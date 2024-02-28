В Сыктывкаре вторую неделю ищут 38-летнего Владимира Козлова

Фото поискового отряда "ЛизаАлерт"

В Сыктывкаре развернуты поиски без вести пропавшего Владимира Козлова. Добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Коми" совместно с правоохранительными органами и неравнодушными гражданами начал искать мужчину. Владимир не выходит на связь с близкими с 19 февраля 2023 года. Его телефон недоступен, и местонахождение остается неизвестным.

У пропавшего нормальное телосложение, его рост составляет 179 см, глаза у него карие, волосы темные. Был одет в синие джинсы, темно-серое пальто и черные ботинки. При себе имел черную сумку и коричневый чемодан в клетку.

Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните: 8 (911) 272 06 45, 8 (800) 700 54 52.