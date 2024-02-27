В сыктывкарском Давпоне откроется новая детская врачебная амбулатория

В микрорайоне Давпон города Сыктывкара идет подготовка к открытию новой детской врачебной амбулатории, которая станет подарком маленьким пациентам и их родителям в Год семьи, объявленный Президентом России.

Для нового подразделения Сыктывкарской детской поликлиники № 3 выкупили помещения в новом жилом комплексе «Бьярма». Этот микрорайон активно застраивается многоэтажными домами, и родителям с детьми будет удобно посещать поликлинику рядом с домом.