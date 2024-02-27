В сыктывкарском Давпоне откроется новая детская врачебная амбулатория
- 14:07 27 февраля
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- Елизавета Петрова
В микрорайоне Давпон города Сыктывкара идет подготовка к открытию новой детской врачебной амбулатории, которая станет подарком маленьким пациентам и их родителям в Год семьи, объявленный Президентом России.
Для нового подразделения Сыктывкарской детской поликлиники № 3 выкупили помещения в новом жилом комплексе «Бьярма». Этот микрорайон активно застраивается многоэтажными домами, и родителям с детьми будет удобно посещать поликлинику рядом с домом.
Новая детская амбулатория будет оказывать медицинскую помощь четырем тысячам детей местечка Давпон. Под филиал детской поликлиники отвели более 400 квадратных метров. Здесь разместятся врачебные, прививочный и процедурный кабинеты.
Можно будет сдать общий анализ крови, пройти УЗИ-диагностику, а также прийти на прием к педиатру. Для комфортного пребывания детей и их родителей в новой врачебной амбулатории предусмотрен игровой уголок, уголок грудного вскармливания и колясочная, а также пандусы для беспрепятственного доступа маломобильных пациентов и мам с колясками.
Амбулатория создана по принципам новой модели медицинской организации, она будет максимально комфортной для врачей и пациентов. По словам главного врача Сыктывкарской детской поликлиники № 3 Сергея Слуцкого, помещения под детскую амбулаторию уже выкуплены у застройщика, сейчас приобретаются мебель и медицинское оборудование.
Планируется, что в первом полугодии 2024 года состоится открытие амбулатории и начнется прием пациентов. В 2021 году для жителей Сыктывкара уже открылись две новые врачебные амбулатории в микрорайоне Орбита: взрослая и детская. Их открытие стало частью реализации задачи по приближению медицинских работников к пациентам, поставленной Главой Республики Коми Владимиром Уйбой.