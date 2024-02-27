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В какие дни жителям Коми выплатят пенсию в марте

В какие дни жителям Коми выплатят пенсию в марте Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Социальном фонде рассказали, в какие числа марта жители Коми получат пенсию.

Так, клиенты Сбербанка, фамилии которых начинаются на А-К, могут ожидать поступления денег на счета уже 12 марта.

21 марта пенсии перечислят клиентам Сбербанка с фамилиями на Л-Я.

Клиенты других банков смогут ожидать поступления денег 19 марта.

Жители Коми, которые получают пенсию через отделения почтовой связи, как и всегда, получат пенсию согласно графику, установленному ранее. За подробной информации следует обратиться непосредственно в отделение почты.

Добавим, зачисление пенсий производится в течение всего рабочего дня. Привязки к конкретному времени нет, уточнили в Социальном фонде.

Напомним, ранее появилась информация о графике выплат пособий на детей в марте 2024 года.

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