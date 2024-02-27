В какие дни жителям Коми выплатят пенсию в марте
- 08:00 27 февраля
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- Татьяна Зубова
В Социальном фонде рассказали, в какие числа марта жители Коми получат пенсию.
Так, клиенты Сбербанка, фамилии которых начинаются на А-К, могут ожидать поступления денег на счета уже 12 марта.
21 марта пенсии перечислят клиентам Сбербанка с фамилиями на Л-Я.
Клиенты других банков смогут ожидать поступления денег 19 марта.
Жители Коми, которые получают пенсию через отделения почтовой связи, как и всегда, получат пенсию согласно графику, установленному ранее. За подробной информации следует обратиться непосредственно в отделение почты.
Добавим, зачисление пенсий производится в течение всего рабочего дня. Привязки к конкретному времени нет, уточнили в Социальном фонде.
Напомним, ранее появилась информация о графике выплат пособий на детей в марте 2024 года.