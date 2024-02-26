Стал известен график выплат пособий в марте в Коми
- 12:21 26 февраля
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- Елизавета Петрова
Стали известны даты поступления выплат и пособий на детей за февраль 2024 года, чтобы обеспечить своевременную финансовую поддержку семьям.
С 1 марта граждане Коми начнут получать пособия и выплаты за февраль. Это включает в себя единое пособие, выплату на первого ребенка от 0 до 3 лет и ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.
5 марта будет перечислено ежемесячное выплата из материнского капитала за февраль.
7 марта родители, работающие и ухаживающие за детьми до полутора лет, получат пособие за февраль.
Помимо этих регулярных выплат, некоторые родители также будут иметь право на получение дополнительных пособий в зависимости от обстоятельств. Например, одинокие родители могут иметь право на получение повышенного единого пособия, а семьи с низким доходом могут претендовать на выплаты из регионального материнского капитала.
Для получения дополнительной информации о графике выплат и пособий на детей в Республике Коми вы можете посетить официальный сайт Отделения Социального фонда РФ по Коми или связаться с местным отделением Соцфонда.
Гражданам, получающим пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком, который можно уточнить в почтовом отделении.