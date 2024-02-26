Стал известен график выплат пособий в марте в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стали известны даты поступления выплат и пособий на детей за февраль 2024 года, чтобы обеспечить своевременную финансовую поддержку семьям. С 1 марта граждане Коми начнут получать пособия и выплаты за февраль. Это включает в себя единое пособие, выплату на первого ребенка от 0 до 3 лет и ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.

5 марта будет перечислено ежемесячное выплата из материнского капитала за февраль.

7 марта родители, работающие и ухаживающие за детьми до полутора лет, получат пособие за февраль.

Помимо этих регулярных выплат, некоторые родители также будут иметь право на получение дополнительных пособий в зависимости от обстоятельств. Например, одинокие родители могут иметь право на получение повышенного единого пособия, а семьи с низким доходом могут претендовать на выплаты из регионального материнского капитала.

Для получения дополнительной информации о графике выплат и пособий на детей в Республике Коми вы можете посетить официальный сайт Отделения Социального фонда РФ по Коми или связаться с местным отделением Соцфонда.