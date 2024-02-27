Появились новые фото и видео с места смертельного ДТП в Усть-Вымском районе

Скрин видео УГИБДД МВД по Коми

Появилось видео с места смертельного ДТП в Усть-Вымском районе, в котором погибли два человека. На кадрах свидетелей запечатлены две повреждённые иномарки, одна из которых улетела в кювет. На место выезжали сотрудники полиции и пожарные.

Кроме этого, страшные кадры с места происшествия предоставили и в региональной Госавтоинспекции. На фото видно, что у одного из авто сильно поврежден передний бампер, а второе от удара буквально "смяло" вдвое.

Напомним, авария случилась вчера, 26 февраля, в районе половины первого дня.

На 15-м километре трассы Вогваздино — Яренск столкнулись Renault Fluence и Renault Duster.

В ДТП погибли два человека, еще двое - получили травмы различной степени тяжести. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале. Подробности выясняются.