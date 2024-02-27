Появились новые фото и видео с места смертельного ДТП в Усть-Вымском районе
- 06:30 27 февраля
- 16+
- Татьяна Зубова
Появилось видео с места смертельного ДТП в Усть-Вымском районе, в котором погибли два человека.
На кадрах свидетелей запечатлены две повреждённые иномарки, одна из которых улетела в кювет. На место выезжали сотрудники полиции и пожарные.
Кроме этого, страшные кадры с места происшествия предоставили и в региональной Госавтоинспекции. На фото видно, что у одного из авто сильно поврежден передний бампер, а второе от удара буквально "смяло" вдвое.
Напомним, авария случилась вчера, 26 февраля, в районе половины первого дня.
На 15-м километре трассы Вогваздино — Яренск столкнулись Renault Fluence и Renault Duster.
В ДТП погибли два человека, еще двое - получили травмы различной степени тяжести. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале. Подробности выясняются.
Добавим, в этот же день несколькими часами ранее страшная авария произошла в Сыктывкаре. Lada Priora "влетела" в автобус ПАЗ, что двигался во встречном направлении. Водитель "легковушки" госпитализирован в больницу с множеством травм.