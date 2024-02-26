В Сыктывкаре водитель "Лады", что влетела в автобус, госпитализирован в больницу с травмами головы

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось сегодня, 26 февраля, в половине шестого утра. 38-летний водитель, находясь за рулем Lada Priora, двигался по улице Старовского. В районе дома №61 он не справился с управлением. В результате автомобиль "выкинуло" на встречную полосу, где он столкнулся с пустым автобусом ПАЗ, который двигался навстречу. Удар оказался такой силы, что переднюю часть "Лады" буквально смяло, а сам водитель получил множество серьезных травм. Медики диагностировали ему черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы шеи, грудной клетки, локтя, а также тупую травму живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу.