С 28 февраля будут аннулировать права за вождение в очках: водителей ждет грустный сюрприз

Даже при плохой видимости или облачной погоде солнцезащитные очки могут расцениваться как повод для проверки

Эксперты предупреждают о скорых изменениях в нормативных актах, которые уже с 28 февраля могут повлечь за собой серьезные последствия. Инспекторы ГИБДД и других ведомств начнут обращать внимание не только на соблюдение правил дорожного движения, но и на внешний вид водителей, оценивая соответствие его погодным условиям.