С 28 февраля будут аннулировать права за вождение в очках: водителей ждет грустный сюрприз
- 13:30 26 февраля
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- Служба новостей
Даже при плохой видимости или облачной погоде солнцезащитные очки могут расцениваться как повод для проверки
Эксперты предупреждают о скорых изменениях в нормативных актах, которые уже с 28 февраля могут повлечь за собой серьезные последствия. Инспекторы ГИБДД и других ведомств начнут обращать внимание не только на соблюдение правил дорожного движения, но и на внешний вид водителей, оценивая соответствие его погодным условиям.
Даже при плохой видимости или облачной погоде солнцезащитные очки могут расцениваться как повод для проверки на состояние алкогольного опьянения. Аналогичный усиленный контроль коснется и охотников. Несмотря на окончание охотничьего сезона в большинстве регионов, число желающих провести выходные на охоте по-прежнему высоко.
В ближайшие дни инспекторы Росгвардии, природоохранных и органов охотнадзора активизируют патрулирование территорий, популярных среди охотников. Особое внимание будут уделять лицам, находящимся с огнестрельным оружием в состоянии алкогольного опьянения, что будет расцениваться как серьезное правонарушение.
Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения автоматически повлечет лишение разрешения на охоту и изъятие оружия. Водителям и охотникам рекомендуется соблюдать осторожность и трезвость, пишет progorod58.ru.