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В Коми пропала 30-летняя женщина: ее ищет полиция

В Коми пропала 30-летняя женщина: ее ищет полицияПолиция Сосногорска

В Сосногорске объявлен розыск 30-летней Юлии Мельховой. Женщина пропала. Сейчас ее поисками занимается полиция города, которая распространяет ориентировки.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы.

При наличии сведений о местонахождении Ю.Мельховой или другой информации, способствующей ее обнаружению, полиция просит написать в личные сообщения группы или обратиться по телефонам: 8 (82149) 56701, 102. 

Напомним также, недавно организация “Ухтаспас” объявила о пропаже вахтовика, который исчез после выезда из Сыктывкара. Впрочем, вскоре оказалось, что он жив и здоров.

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