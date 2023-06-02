В Коми пропала 30-летняя женщина: ее ищет полиция

В Сосногорске объявлен розыск 30-летней Юлии Мельховой. Женщина пропала. Сейчас ее поисками занимается полиция города, которая распространяет ориентировки. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы.

При наличии сведений о местонахождении Ю.Мельховой или другой информации, способствующей ее обнаружению, полиция просит написать в личные сообщения группы или обратиться по телефонам: 8 (82149) 56701, 102.