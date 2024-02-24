Перевод на удаленную работу: возможности и ограничения
- 19:40 24 февраля
- 6+
- Инга Межевикина
В последние годы все больше сотрудников переходят на удаленную работу. Это позволяет им более гибко планировать свой рабочий день, работать из любой точки мира и экономить время на дорогу в офис.
Однако, не все работодатели готовы предоставлять своим сотрудникам такую возможность. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ТК РФ), чтобы перейти на удаленную работу, необходимо согласие работодателя. Это означает, что сотрудник не может в одностороннем порядке изменить условия своего трудового договора и начать работать дистанционно.
Для перехода на удаленную работу необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. В этом соглашении должны быть указаны условия удаленной работы, такие как место работы, график работы, порядок отчетности и т.д.
Если работодатель отказывается предоставить сотруднику возможность работать дистанционно, сотрудник может попробовать договориться с ним об изменении условий трудового договора в судебном порядке. Однако, это может быть непростой процесс, и не всегда удается добиться желаемого результата.
В случае, если работодатель не согласен на перевод сотрудника на удаленную работу, сотрудник может попробовать договориться с ним о других вариантах гибкого графика работы, например, о возможности работать из дома один-два дня в неделю. Если же работодатель категорически отказывается идти навстречу сотруднику, тот может попробовать найти другую работу, которая будет соответствовать его желаниями и потребностям.