В Сосногорске был осужден молодой мошенник

Он использовал социальные сети для размещения ложных объявлений о предоставлении букмекерских услуг, обещая стабильный доход. Чтобы подтвердить свои слова, он демонстрировал фотографии и скриншоты с выигрышами. Когда он узнавал, что 10 человек заинтересованы в получении денег от ставок в интернет-казино, он начинал переговоры с ними через сообщения.

Под предлогом увеличения суммы ставки в различных букмекерских конторах, мошенник просил пострадавших перевести деньги на свой банковский счет. Люди переводили ему суммы от 5 до 75 тысяч рублей.

Однако обещанные выигрыши мошенник не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению. Кроме того, мошенник заметил у одного из потерпевших набор устройств, используемых для майнинга цифровой валюты. Он предложил продать этот набор своему знакомому, не указывая полную цену товара, но обещая ежемесячные платежи в размере от 30 до 70 тысяч рублей.

Подсудимый убедил потерпевшего в выгодности сделки, и тот передал комплект "майнинг-фермы" знакомому мошенника. Общая стоимость устройства составляла 462 тысячи рублей. Еще одному потерпевшему, который ранее переводил деньги на несуществующую ставку, мошенник решил продать видеокарту стоимостью 75 тысяч рублей.