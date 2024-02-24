В Сосногорске был осужден молодой мошенник
- 18:24 24 февраля
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- Инга Межевикина
Он использовал социальные сети для размещения ложных объявлений о предоставлении букмекерских услуг, обещая стабильный доход. Чтобы подтвердить свои слова, он демонстрировал фотографии и скриншоты с выигрышами. Когда он узнавал, что 10 человек заинтересованы в получении денег от ставок в интернет-казино, он начинал переговоры с ними через сообщения.
Под предлогом увеличения суммы ставки в различных букмекерских конторах, мошенник просил пострадавших перевести деньги на свой банковский счет. Люди переводили ему суммы от 5 до 75 тысяч рублей.
Однако обещанные выигрыши мошенник не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению. Кроме того, мошенник заметил у одного из потерпевших набор устройств, используемых для майнинга цифровой валюты. Он предложил продать этот набор своему знакомому, не указывая полную цену товара, но обещая ежемесячные платежи в размере от 30 до 70 тысяч рублей.
Подсудимый убедил потерпевшего в выгодности сделки, и тот передал комплект "майнинг-фермы" знакомому мошенника. Общая стоимость устройства составляла 462 тысячи рублей. Еще одному потерпевшему, который ранее переводил деньги на несуществующую ставку, мошенник решил продать видеокарту стоимостью 75 тысяч рублей.
Поскольку этот человек уже вносил деньги на ставку, ему оставалось добавить оставшиеся 55 тысяч рублей, на что он согласился и перевел средства мошеннику. Однако обещания подсудимого о продаже видеокарты также оказались ложными. Суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений при вынесении приговора.