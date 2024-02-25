Всего 1 чайная ложка: рассада перца станет толстой через три дня
- 07:15 25 февраля
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Для получения крепкой рассады перца необходимо уделить особое внимание растениям. Часто полагают, что первую подкормку следует провести через неделю после пикировки, так как молодые всходы получают достаточно питания из почвы.
Однако мало кто знает, что молодая рассада перца перед пикировкой отлично реагирует на одну подкормку, которая помогает укрепить даже хилые всходы.
Для приготовления удобрения потребуется литр воды, в который нужно смешать три компонента. Первым будет сахар, который для молодой рассады является своеобразным эликсиром жизни.
Сахар разлагается на глюкозу и фруктозу, наполняя растение энергией и способствуя его быстрому росту и улучшению фотосинтеза. Для этого понадобится половинка чайной ложки сахарного песка.
Вторым ингредиентом будет триходермин, полезный почвенный гриб-антагонист, который обогащает землю гумусом, очищает ее от болезнетворных грибков и улучшает структуру. Добавьте половинку чайной ложки триходермина в порошке на литр воды.
Еще один ингредиент — янтарная кислота, которая стимулирует рост растений и способствует развитию корневой системы.
Половинку таблетки янтарной кислоты (0,5 грамма) нужно растолочь и добавить к остальным компонентам.
В литре воды нужно развести сахар, триходермин и янтарную кислоту.
Тщательно размешайте все три средства и подкормите молодую рассаду, выливая по одной чайной ложке под каждый росток.
Результат не заставит себя ждать, пишет ngnovoros.ru со ссылкой на дзен-канал «Сад огород лайф».