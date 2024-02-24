Увеличение размера социальной пенсии в России с 1 апреля 2024 года
- 18:03 24 февраля
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- Инга Межевикина
Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении размера социальной пенсии с 1 апреля 2024 года на 7,5%. Это решение коснется более 4 миллионов граждан, получающих социальную пенсию.
Средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года вырастет на 938 рублей и составит 13 455 рублей. Дети-инвалиды будут получать пенсии на 1392 рубля больше - 19 948 рублей в среднем. Инвалиды 1 группы с детства 20 110 рублей, инвалиды-военнослужащие - 18 236 рублей. Пенсии по потере кормильца детям военнослужащих по призыву вырастут до 15 999 рублей.
Увеличение размера социальной пенсии коснется всех категорий граждан, получающих ее, включая: лиц, не имеющих достаточного трудового стажа или заработка для назначения страховой пенсии; лиц, имеющих инвалидность; лиц, потерявших кормильца.
Повышение социальных пенсий является важным шагом в направлении повышения уровня жизни социально незащищенных категорий российских граждан.
Это решение позволит улучшить материальное положение более 4 миллионов человек и повысить их качество жизни. Если у вас возникли вопросы или сомнения по поводу социальной пенсии, вы можете обратиться в Социальный фонд России или проконсультироваться с юристом.