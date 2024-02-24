Увеличение размера социальной пенсии в России с 1 апреля 2024 года

Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении размера социальной пенсии с 1 апреля 2024 года на 7,5%. Это решение коснется более 4 миллионов граждан, получающих социальную пенсию.

Средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года вырастет на 938 рублей и составит 13 455 рублей. Дети-инвалиды будут получать пенсии на 1392 рубля больше - 19 948 рублей в среднем. Инвалиды 1 группы с детства 20 110 рублей, инвалиды-военнослужащие - 18 236 рублей. Пенсии по потере кормильца детям военнослужащих по призыву вырастут до 15 999 рублей.

Увеличение размера социальной пенсии коснется всех категорий граждан, получающих ее, включая: лиц, не имеющих достаточного трудового стажа или заработка для назначения страховой пенсии; лиц, имеющих инвалидность; лиц, потерявших кормильца.

Повышение социальных пенсий является важным шагом в направлении повышения уровня жизни социально незащищенных категорий российских граждан.