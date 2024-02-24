Трагическая смерть сыктывкарки в Шри-Ланке

В феврале 2024 года мир потрясла трагическая новость: в Шри-Ланке от лихорадки Денге скончалась 33-летняя россиянка из Сыктывкара Мария. Эта история стала еще более трагичной из-за того, что у Марии не было страховки, и она пыталась вылечиться самостоятельно.

Смерть Марии заставила многих туристов задуматься о рисках, связанных с путешествиями в экзотические страны. Лихорадка Денге — серьезное заболевание, которое может быть смертельным, если его не лечить должным образом. Поэтому очень важно принимать меры предосторожности, чтобы избежать заражения этим вирусом.