Трагическая смерть сыктывкарки в Шри-Ланке
- 17:45 24 февраля
- 16+
- Инга Межевикина
В феврале 2024 года мир потрясла трагическая новость: в Шри-Ланке от лихорадки Денге скончалась 33-летняя россиянка из Сыктывкара Мария. Эта история стала еще более трагичной из-за того, что у Марии не было страховки, и она пыталась вылечиться самостоятельно.
Смерть Марии заставила многих туристов задуматься о рисках, связанных с путешествиями в экзотические страны. Лихорадка Денге — серьезное заболевание, которое может быть смертельным, если его не лечить должным образом. Поэтому очень важно принимать меры предосторожности, чтобы избежать заражения этим вирусом.
Как следует из постов в социальных сетях, Мария была вполне здоровым человеком, ведущим активный образ жизни, соблюдающим режим дня и занимающимся спортом. Она не употребляла алкоголь и следила за своим питанием. Однако, прибыв на Шри-Ланку в сентябре 2023 года, Мария заразилась вирусом Денге. Это заболевание, передаваемое через укусы комаров, вызывает лихорадку, головную боль, мышечные и суставные боли, сыпь и другие симптомы.