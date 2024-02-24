«Ухта» уступила в полуфинале Кубка России по мини-футболу

Решающий этап соревнований начался сегодня в Норильске, где команда «Ухта» столкнулась с соперником — командой «Газпром-Югра». Напряженный матч, в котором невозможно было определить явного фаворита, начался с преимущества «Ухты».

На середине первого тайма Дмитрий Прудников метким ударом с близкого расстояния поразил ворота противника, обеспечив небольшое преимущество команде из Коми в перерыве. В начале второго тайма «Газпром-Югра» отыгралась.

Швыдко первым оказался на добивании и сравнял счет. После этого команды обменивались опасными моментами, но результат оставался неизменным, и игра перешла в овертайм. В дополнительном времени «Ухта» снова вышла вперед благодаря точному удару Бруно с десятиметровой отметки. «Газпром-Югра» попыталась переломить ход событий и перешла на игру с пятью полевыми игроками.