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Иван Турышев из Сыктывкара стал серебряным призёром Кубка городов России по ледовым гонкам

Иван Турышев из Сыктывкара стал серебряным призёром Кубка городов России по ледовым гонкам

На автотреке в Вельском районе Архангельской области прошли соревнования за Кубок городов России по ледовым гонкам.    

За победу боролись порядка полусотни пилотов из разных районов и городов Архангельской области, Полярных Зорей, Сыктывкара, Кирово-Чепецка, Воронежа, Вологды, Мурманска, Кирова, Екатеринбурга и   Орла. Сыктывкар на соревнованиях представлял Иван Турышев, выступавший в классе "шип 4,5 мм".    

По итогам состязаний Иван завоевал серебряную медаль, уступив опытному сопернику из Орла. Не обошлось в соревнованиях и без участия представительниц Республики   Коми. Однако на этот раз   девушки не смогли добраться до призов.  

Организатором соревнований выступило региональное отделение Федерации автоспорта России в Архангельской области при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области и администрации Вельского муниципального района. Ледовые гонки - это вид автоспорта, в котором соревнования проводятся на льду замерзших рек, озёр или специально подготовленных трассах.  

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