Иван Турышев из Сыктывкара стал серебряным призёром Кубка городов России по ледовым гонкам
- 13:51 24 февраля
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- Инга Межевикина
На автотреке в Вельском районе Архангельской области прошли соревнования за Кубок городов России по ледовым гонкам.
За победу боролись порядка полусотни пилотов из разных районов и городов Архангельской области, Полярных Зорей, Сыктывкара, Кирово-Чепецка, Воронежа, Вологды, Мурманска, Кирова, Екатеринбурга и Орла. Сыктывкар на соревнованиях представлял Иван Турышев, выступавший в классе "шип 4,5 мм".
По итогам состязаний Иван завоевал серебряную медаль, уступив опытному сопернику из Орла. Не обошлось в соревнованиях и без участия представительниц Республики Коми. Однако на этот раз девушки не смогли добраться до призов.
Организатором соревнований выступило региональное отделение Федерации автоспорта России в Архангельской области при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области и администрации Вельского муниципального района. Ледовые гонки - это вид автоспорта, в котором соревнования проводятся на льду замерзших рек, озёр или специально подготовленных трассах.