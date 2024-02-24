Иван Турышев из Сыктывкара стал серебряным призёром Кубка городов России по ледовым гонкам

На автотреке в Вельском районе Архангельской области прошли соревнования за Кубок городов России по ледовым гонкам. За победу боролись порядка полусотни пилотов из разных районов и городов Архангельской области, Полярных Зорей, Сыктывкара, Кирово-Чепецка, Воронежа, Вологды, Мурманска, Кирова, Екатеринбурга и Орла. Сыктывкар на соревнованиях представлял Иван Турышев, выступавший в классе "шип 4,5 мм".

По итогам состязаний Иван завоевал серебряную медаль, уступив опытному сопернику из Орла. Не обошлось в соревнованиях и без участия представительниц Республики Коми. Однако на этот раз девушки не смогли добраться до призов.