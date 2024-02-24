При пожаре в Усинске погиб молодой мужчина
- 10:30 24 февраля
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- Инга Межевикина
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Это не первый случай, когда человеческая халатность приводит к таким печальным последствиям.
Всего за минувшие сутки в Коми было зафиксировано четыре пожара, на которых спасено два человека и 51 эвакуировался самостоятельно. В результате пожара в Сыктывкаре двое людей получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами возникновения возгораний являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
23 февраля в 18:35 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Громова, д.51. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. Звеном газодымозащитной службы были спасены два человека, находившиеся в квартире. Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут, однако в результате возгорания травмированы мужчина 1979 года рождения и женщина 1975 года рождения.
В этот же день в городе Усинске произошёл трагический пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Приполярная, дом 10. Пожар вспыхнул в одной из квартир на 3 этаже, что привело к гибели мужчины 1997 года рождения. К месту происшествия оперативно прибыли 14 огнеборцев и 5 единиц техники, которые приступили к локализации и тушению пожара. Площадь пожара составила 22 квадратных метра. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пожарные призывают всех граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать халатности, которая может привести к трагедии.