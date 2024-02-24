При пожаре в Усинске погиб молодой мужчина

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Это не первый случай, когда человеческая халатность приводит к таким печальным последствиям.

Всего за минувшие сутки в Коми было зафиксировано четыре пожара, на которых спасено два человека и 51 эвакуировался самостоятельно. В результате пожара в Сыктывкаре двое людей получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами возникновения возгораний являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.