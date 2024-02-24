"Недовольная" поза и руки в карманах: о низком интеллекте человека говорит его походка

Специалисты утверждают, что есть определенный вид походки, который может сказать об уровне интеллекта человека. Как оказалось, глупые люди чаще всего хотят с руками в карманах или скрестив их в "недовольной" позе. Эксперты отмечают, что руки в карманах и скрещенные руки говорят об уме человека только во время ходьбы. В остальных случаях это не более, чем сложившиеся привычки для собственного комфорта, пишет progorod76.ru.

Недавно мы писали о том, какая привычка за столом выдает низкий интеллект человека. Если вы хотите лучше узнать человека - сходите с ним в кафе. Его повадки за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей. Например, если ваш спутник сразу делает обычный заказ, не открывая меню, это может указывать на то, что он предпочитает избегать новых и неизвестных вещей. Он может быть склонен к сохранению стабильности и избегать перемен. Однако, не стоит делать окончательные выводы о недостатках или достоинствах человека только на основе этой одной ситуации.