Домашние вампиры: эти шесть вещей в квартире, крадут ваше здоровье день за днем

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах, сообщает progorod43.ru. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким:

Антипригарная посуда:

Посуда с антипригарным покрытием, содержащим политетрафторэтилен (ПТФЭ), может выделять токсичные газы при нагревании до высоких температур. Это может повлечь за собой риск развития рака и повреждения органов.

Освежители воздуха:

Освежители воздуха содержат химические вещества, такие как фталаты, которые могут негативно влиять на легкие, почки, центральную нервную систему и гормональный баланс. Длительное воздействие этих веществ может повысить риск развития рака и проблем с репродуктивной функцией.

Нафталиновые шарики:

Нафталин, используемый в нафталиновых шариках, может вызывать отравление при вдыхании паров. Это может привести к тошноте, головокружению, затрудненному дыханию и другим проблемам со здоровьем. Нафталин также был связан с развитием рака у животных.

Антибактериальные мыла:

Антибактериальные мыла содержат ингредиенты, такие как триклозан, которые могут способствовать развитию устойчивости к антибиотикам у бактерий. Они также могут вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Очистители воздуха:

Некоторые очистители воздуха содержат коррозионные ингредиенты, которые могут вызывать ожоги кожи и глаз. Они также могут быть вредными для окружающей среды и способствовать развитию рака и повреждению легких.

Увлажнители воздуха:

Некоторые увлажнители воздуха могут накапливать минералы и микроорганизмы, которые затем могут быть выделяться в воздух и вызывать проблемы с дыханием и повреждения легких.