За неделю в Коми подешевели сосиски, масло и сыр, но подорожали картофель и помидоры
- 09:00 23 февраля
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- Елизавета Петрова
Данные об изменении потребительских цен на различные товары и услуги за период с 13 по 19 февраля были опубликованы Комистатом.
За прошедшую неделю наблюдалось повышение цен на некоторые товары: полукопченые и варено-копченые колбасы подорожали на 1,8%, а цены на пшено выросли на 1,0%.
С другой стороны, было отмечено снижение цен на следующие товары: сосиски и сардельки подешевели на 5,7%, подсолнечное масло – на 4,9%, твердые, полутвердые и мягкие сыры – на 3,5%, пшеничная мука, рис, сливочное масло, вареные колбасы – на 2,2-2,4%, куриные яйца – на 1,7%, стерилизованное молоко, вермишель, говядина, творог, курятина, соль – на 1,0-1,4%.
В категории фруктов и овощей цены на следующие товары увеличились: помидоры подорожали на 5,0%, картофель – на 4,1%, яблоки – на 3,1%, белокочанная капуста – на 2,7%, а свекла – на 1,3%. Однако цены на бананы снизились на 1,0%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости отдельные виды также подорожали: детские подгузники подорожали на 3,0%, а цены на туалетное мыло, зубные щетки и пасты, сухие корма для домашних животных, стиральные порошки выросли на 2,2-2,7%, 1,6% и 1,4% соответственно. Однако цены на туалетную бумагу снизились на 3,7%.
Среди других непродовольственных товаров стоит отметить, что шампуни подешевели на 4,0%, а телевизоры – на 2,3%. В группе медикаментов, на которую обратили внимание, цены на валидол и ренгалин повысились на 2,5%. Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,5%, в то время как цены на дизельное топливо снизились на 0,9%.