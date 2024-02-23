За неделю в Коми подешевели сосиски, масло и сыр, но подорожали картофель и помидоры

Данные об изменении потребительских цен на различные товары и услуги за период с 13 по 19 февраля были опубликованы Комистатом.

За прошедшую неделю наблюдалось повышение цен на некоторые товары: полукопченые и варено-копченые колбасы подорожали на 1,8%, а цены на пшено выросли на 1,0%.