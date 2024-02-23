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В Сыктывкаре девушки-офицеры поздравили автолюбителей с Днем защитника Отечества и подарили открытки

В Сыктывкаре девушки-офицеры поздравили автолюбителей с Днем защитника Отечества и подарили открыткиФото регионального ГИБДД

В преддверии Дня защитника Отечества в Сыктывкаре состоялось профилактическое мероприятие "Разрешите Вас поздравить!", организованное сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Целью мероприятия было не только поздравить водителей с праздником, но и напомнить им о важности дисциплинированности и вежливости на дороге, которые являются залогом безопасности.

В ходе мероприятия девушки-офицеры ГИБДД вышли на улицы города и вручали автолюбителям памятные подарки: открытки и световозвращающие жилеты.

Вместе с тем, стражи порядка напоминали водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и обращались к ним с теплыми словами поздравления. 

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