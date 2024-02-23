В Ухте закроют одну из исправительных колоний из-за снижения количества осужденных

В связи со снижением количества осужденных в России, было принято решение о закрытии исправительной колонии общего режима №29 в Ухте.

Это вызвало беспокойство у членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые обсудили этот вопрос на расширенном заседании комиссии в Общественной палате Республики Коми.

Председатель ОНК Эдуард Бушуев отметил, что колония для впервые осужденных на небольшие сроки стала мало заполняться из-за снижения преступности. В связи с этим было принято решение закрыть ИК-29. Однако, по словам Бушуева, это решение вызывает некоторые проблемы.