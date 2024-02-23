В Ухте закроют одну из исправительных колоний из-за снижения количества осужденных
- 08:16 23 февраля
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- Елизавета Петрова
В связи со снижением количества осужденных в России, было принято решение о закрытии исправительной колонии общего режима №29 в Ухте.
Это вызвало беспокойство у членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые обсудили этот вопрос на расширенном заседании комиссии в Общественной палате Республики Коми.
Председатель ОНК Эдуард Бушуев отметил, что колония для впервые осужденных на небольшие сроки стала мало заполняться из-за снижения преступности. В связи с этим было принято решение закрыть ИК-29. Однако, по словам Бушуева, это решение вызывает некоторые проблемы.
"Если осужденных будут отправлять в другие регионы России, то они будут отрываться от своих семей, и многие граждане этой категории чаще социализируются", - пояснил Бушуев.