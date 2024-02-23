В Усинске начальник автоколонны присвоил себе почти миллион рублей, оформляя фиктивные документы 

В Усинске начальник автоколонны предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

С 2017 по 2020 год он присвоил себе почти миллион рублей, оформляя подчиненным фиктивные ремонтные листы на технику и внося недостоверные сведения об отработанных рабочих часах в табели учета рабочего времени.