В Усинске начальник автоколонны присвоил себе почти миллион рублей, оформляя фиктивные документы
- 07:30 23 февраля
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- Елизавета Петрова
В Усинске начальник автоколонны предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
С 2017 по 2020 год он присвоил себе почти миллион рублей, оформляя подчиненным фиктивные ремонтные листы на технику и внося недостоверные сведения об отработанных рабочих часах в табели учета рабочего времени.
В результате предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства было установлено, что начальник автоколонны, пользуясь своим служебным положением, вносил недостоверные данные о проведенных ремонтах, а также завышал количество отработанных часов своими подчиненными.
На основании этих сведений сотрудники компании получали повышенную заработную плату, из которой затем передавали начальнику денежные суммы, которые он присваивал. Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Кроме того, он удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденного в пользу пострадавшей компании причиненного имущественного ущерба.