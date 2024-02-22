В сыктывкарской Орбите могут обустроить сквер в эко-стиле с игровыми и спортивными площадками

Обустройство сквера пока находится на стадии обсуждения и общественного голосования, которое пройдет с 15 марта в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". На голосование будут вынесены 36 площадок, 15 из которых находятся в Сыктывкаре. В частности, одно из мест, нуждающихся в создании скверов и парков, - это микрорайон Орбита. Территория возле школы №26 будет вынесена на голосование для благоустройства в 2025 году.

Планируется, что сквер станет местом для прогулок и отдыха в экостиле с использованием деревянных конструкций, в рамках концепции "Сыктывкар - столица леса". Проект уже разработан и включает в себя уютную площадь для собраний жителей, детскую и спортивную площадки.

Территория будет озеленена липами, кленами, березами и пузыреплодником. Часть территории будет покрыта гранитной крошкой, которая зарекомендовала себя как функциональное и эстетичное решение.

В новом месте отдыха появятся комфортные лавочки, детская площадка и спортивная площадка для воркаута. Они будут расположены на расстоянии от учебного заведения, чтобы не мешать школьникам. На территории сквера также находится трансформаторная подстанция, которая будет приведена в порядок.