Сыктывкарцев предупредили о возможном появлении запаха газа в связи с работами по переливу одоранта
- 17:33 22 февраля
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- Елизавета Петрова
Жителей Сыктывкара предупреждают о появлении запаха газа в воздухе в связи с запланированными работами по переливу одоранта на местной газораспределительной станции.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» уведомило Главное управление МЧС по Республике Коми о том, что эти работы будут проводиться до 17:30. В результате этих работ в воздухе может появиться характерный запах бытового газа, ощутимый на территории Сыктывкара.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендует жителям сохранять спокойствие и не паниковать. При необходимости рекомендуется закрыть окна, чтобы минимизировать проникновение запаха внутрь помещений.
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации, включая появление сильного запаха газа, необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцы мобильных телефонов могут набрать номер «101» или «112». Кроме того, в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.