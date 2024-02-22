Сыктывкарцев предупредили о возможном появлении запаха газа в связи с работами по переливу одоранта 

Жителей Сыктывкара предупреждают о появлении запаха газа в воздухе в связи с запланированными работами по переливу одоранта на местной газораспределительной станции.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» уведомило Главное управление МЧС по Республике Коми о том, что эти работы будут проводиться до 17:30. В результате этих работ в воздухе может появиться характерный запах бытового газа, ощутимый на территории Сыктывкара.