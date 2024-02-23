Эти аксессуары выдают низкий интеллект человека

Уровень интеллекта человека можно определить не только с помощью тестов IQ, но даже ювелирные изделия могут свидетельствовать о том, насколько умён или глуп человек.

Таким образом, чем ниже уровень интеллекта человека, тем крупнее украшения, которые он носит. К ним относятся: массивные броши, сумки, манжеты, ожерелья, браслеты, кольца, в том числе и пирсинг.