Эти аксессуары выдают низкий интеллект человека
- 12:10 23 февраля
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- Служба новостей
freepik.com
Уровень интеллекта человека можно определить не только с помощью тестов IQ, но даже ювелирные изделия могут свидетельствовать о том, насколько умён или глуп человек.
Таким образом, чем ниже уровень интеллекта человека, тем крупнее украшения, которые он носит. К ним относятся: массивные броши, сумки, манжеты, ожерелья, браслеты, кольца, в том числе и пирсинг.
Специалисты считают, что таким образом люди стараются заполнить «пробелы» в своих знаниях и внешнем виде с помощью массивных аксессуаров. Они уверены, что чем меньше в размерах аксессуар на человеке, тем он более эрудирован и интеллектуально развит.