"Теперь запрещено": российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз

Пенсионеры, у которых есть дети или внуки, были оповещены о новой угрозе. С 24 февраля Сергей Власов, признанный эксперт в сфере пенсионных вопросов, предупредил, что старшим гражданам с родственниками моложе следует проявлять крайнюю осторожность, пишет progorodsamara.ru.

По его словам, появился новый вид мошенничества, который становится популярным в России. Данная схема сложная и нацелена на людей с молодыми родственниками.