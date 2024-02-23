"Теперь запрещено": российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз
- 13:30 23 февраля
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- Служба новостей
Пенсионеры, у которых есть дети или внуки, были оповещены о новой угрозе. С 24 февраля Сергей Власов, признанный эксперт в сфере пенсионных вопросов, предупредил, что старшим гражданам с родственниками моложе следует проявлять крайнюю осторожность, пишет progorodsamara.ru.
По его словам, появился новый вид мошенничества, который становится популярным в России. Данная схема сложная и нацелена на людей с молодыми родственниками.
Теперь злоумышленники могут не только звонить и утверждать, что ребенок или внук пожилого человека оказался в беде и нуждается в финансовой поддержке, но и подделывать голоса родственников с помощью специальных программ. Согласно Власову, различить оригинал от подделки может быть чрезвычайно сложно.
Мошенники используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан. Пенсионер может подумать, что разговаривает с настоящим внуком или сыном, тогда как на самом деле это аферист, стремящийся обмануть старшего человека и извлечь у него деньги.
Они также способны имитировать голоса знакомых или коллег, поэтому нужно быть более бдительным. По мнению эксперта, мошенники уже начали создавать цифровые портреты граждан на основе общедоступной информации из интернета.
Пожилых людей предупреждают об этих телефонных звонках. В случае подобной ситуации лучше повесить трубку и связаться с родственником по его известному номеру телефона. Соблюдение этого правила в ближайшее время особенно важно для всех.