В Воркуте в 2024 году благоустроят еще 13 территорий, включая скверы, улицы и площади 

Воркута преображается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С 2019 года в городе обновлено более 30 территорий, включая скверы, улицы и площади. В 2023 году отремонтированы площадь Спортивная и площадь Кирова.

В 2024 году планируется преобразить еще 13 территорий, среди которых центральная площадь Шахтерского жилого района и сквер на пересечении улиц Московской и Горняков. Центральная площадь Шахтерского жилого района будет асфальтирована, там обустроят парковочные места, тротуары, пешеходные дорожки, освещение и места для отдыха.