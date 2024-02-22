В Воркуте в 2024 году благоустроят еще 13 территорий, включая скверы, улицы и площади
- 15:59 22 февраля
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- Елизавета Петрова
Воркута преображается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С 2019 года в городе обновлено более 30 территорий, включая скверы, улицы и площади. В 2023 году отремонтированы площадь Спортивная и площадь Кирова.
В 2024 году планируется преобразить еще 13 территорий, среди которых центральная площадь Шахтерского жилого района и сквер на пересечении улиц Московской и Горняков. Центральная площадь Шахтерского жилого района будет асфальтирована, там обустроят парковочные места, тротуары, пешеходные дорожки, освещение и места для отдыха.
Установят детскую игровую и спортивную площадки, перильные ограждения и малые архитектурные формы. Сквер на пересечении улиц Московской и Горняков также ждет обновление. Здесь планируется провести асфальтирование, установить скамейки и урны, разбить клумбы и высадить деревья.
Обновление территорий в Воркуте не только улучшает внешний вид города, но и создает комфортную среду для жителей. Новые парки, скверы и благоустроенные дворы становятся местами для отдыха, занятий спортом и общения.
Воркута не единственный город, который участвует в программе по формированию комфортной городской среды. В 2023 году в рамках этой программы благоустроено более 10 тысяч территорий по всей стране. Это парки, скверы, набережные, площади, дворы и другие общественные пространства.
Программа «Формирование комфортной городской среды» продлится до 2024 года. За это время планируется благоустроить более 30 тысяч территорий по всей стране.