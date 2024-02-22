Жители Сыктывкара попросили Минстрой установить туалеты в Беличьем парке

Фото: vk.com/amogosykt

Жители Сыктывкара активно пользуются возможностями для обращения в органы власти, предоставляемыми в рамках реализации проекта "Прямая линия с заместителем председателя правительства Коми – министром строительства и ЖКХ Андреем Чибисовым". В ходе очередного эфира на телеканале "Юрган" А.Чибисов ответил на вопросы о развитии проекта ФКГС и выполнении приоритетных поручений главы государства. Одним из актуальных вопросов, поднятых горожанами, стала проблема отсутствия туалетов в Беличьем парке – новой общественной территории, открытой в 2023 году.

Жители с удовольствием проводят время в парке с детьми, однако отсутствие санитарно-гигиенического обслуживания создает определенные неудобства. А.Чибисов внимательно отнесся к просьбе горожан и сообщил, что администрация города Сыктывкара уже работает над решением данной проблемы.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению наиболее подходящих мест для размещения туалетов в парке. Важным условием является подключение туалетов к стационарным сетям водоотведения, что требует дополнительного времени и усилий.