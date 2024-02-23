Россиянам повысят пенсию еще на 20%: эксперт назвал точную дата новой индексации выплат

Российским пенсионерам сообщили о предстоящем увеличении размеров пенсионных выплат. Согласно заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, пенсии в целом планируется увеличить еще на 20 процентов от текущего уровня, что уже учтено в бюджете.

Эксперт отметил, что это изменение затронет социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению, которые начнут повышаться уже в апреле, а индексация запланирована на первое число второго весеннего месяца.

В текущем году предполагается увеличение на 7,5 процента, что определено на основе динамики роста прожиточного минимума. Однако в следующие два года ожидается значительный рост этого показателя.

Согласно утвержденному бюджету Социального фонда, выплаты соцпенсий планируется увеличить на 9,5 процента в следующем году и на 10,3 процента через два года. Таким образом, пенсии будут увеличены на 20 процентов от текущего уровня.

Сергей Власов также отметил, что в бюджете фонда предусмотрены индексации для страховых пенсий. Изменится порядок их повышения: индексация будет производиться дважды в год, в феврале и апреле, вместо одного раза в январе, как ранее.