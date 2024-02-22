Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 1 апреля

Россиянам напомнили‚ кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля. Перерасчёт коснётся получателей социальных пенсий и ряда других выплат — всего 4‚1 миллиона человек.

1 апреля 2024 года в России планируют повысить социальные пенсии на 7,5%. Социальную пенсию по старости получают люди, которые не смогли набрать пенсионные баллы для страховой пенсии. Кроме того, есть социальные пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Об этом сообщает «Парламентская газета».