Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 1 апреля
- 09:40 22 февраля
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- Служба новостей
Россиянам напомнили‚ кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля. Перерасчёт коснётся получателей социальных пенсий и ряда других выплат — всего 4‚1 миллиона человек.
1 апреля 2024 года в России планируют повысить социальные пенсии на 7,5%. Социальную пенсию по старости получают люди, которые не смогли набрать пенсионные баллы для страховой пенсии. Кроме того, есть социальные пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Об этом сообщает «Парламентская газета».
На сколько вырастут социальные пенсии:
- средняя социальная пенсия — на 938 ₽, до 13 455 ₽;
- пенсия детей-инвалидов — на 1392 ₽, до 19 948 ₽;
- пенсия инвалидов с детства I группы — на 1403 ₽, до 20 110 ₽;
- пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, — на 1269 ₽, до 18 236 ₽; выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, вырастут до 15 999 ₽.
Кому ещё повысят пенсии с 1 апреля:
- участникам Великой Отечественной войны;
- людям, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Сталинграда»;
- людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей;
- работникам лётно-испытательного состава, космонавтам, получающим надбавки к пенсии за выслугу лет;
- военным, проходившим службу по призыву, членам их семей и участникам добровольческих формирований.
Кроме того, 1 апреля выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной вырастет на 1767 ₽, до 25 322 ₽.
В следующий раз пенсии повысят 1 августа, перерасчёт коснётся людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. С 1 октября также увеличат военные пенсии, сообщает портал sravni.ru.