В Сыктывкаре состоялся городской конкурс патриотического творчества "Муза Отечества"
- 15:25 22 февраля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре состоялось торжественное подведение итогов открытого городского фестиваля-конкурса патриотического творчества «Муза Отечества».
Гала-концерт, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, состоялся на сцене концертного зала «Сыктывкар» в преддверии Дня защитника Отечества.
В этом году в фестивале-конкурсе принимали участие 26 вокальных и хореографических ансамблей, 52 солиста-вокалиста и 11 чтецов. Программа конкурса включала три жанра: вокал, хореография и малые драматические формы.
Участники соревновались в номинациях: эстрадная песня, народная песня, авторская песня, эстрадный танец, народный танец, спортивный танец и малые драматические формы. Конкурсные просмотры проводились в несколько этапов. Отборочный тур проходил в период с 13 по 18 февраля, а заключительный этап состоялся 20 февраля.