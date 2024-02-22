В Сыктывкаре состоялся городской конкурс патриотического творчества "Муза Отечества"

Администрация МО ГО "Сыктывкар"

В Сыктывкаре состоялось торжественное подведение итогов открытого городского фестиваля-конкурса патриотического творчества «Муза Отечества». Гала-концерт, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, состоялся на сцене концертного зала «Сыктывкар» в преддверии Дня защитника Отечества.

В этом году в фестивале-конкурсе принимали участие 26 вокальных и хореографических ансамблей, 52 солиста-вокалиста и 11 чтецов. Программа конкурса включала три жанра: вокал, хореография и малые драматические формы.