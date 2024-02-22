Всем пенсионерам повысят пенсию еще на 20%: названа точная дата новой индексации выплат

Российским пенсионерам сообщили о предстоящем увеличении размеров пенсионных выплат. Согласно заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, пенсии в целом планируется увеличить еще на 20 процентов от текущего уровня, что уже учтено в бюджете, пишет ngnovoros.ru.

Эксперт отметил, что это изменение затронет социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению, которые начнут повышаться уже в апреле, а индексация запланирована на первое число второго весеннего месяца.