В Коми действует выездная диагностическая поликлиника

В Коми успешно функционирует выездная диагностическая поликлиника, базирующаяся на Республиканском консультативно-диагностическом центре. В 2023 году выездные медицинские бригады провели колоссальную работу. Они совершили 52 экспедиции, в ходе которых ими было выполнено более 35 тысяч посещений и проведено свыше 13,5 тысяч исследований в отдаленных уголках региона.

Для поощрения деятельности врачей выездной бригады, правительство Республики Коми ввело дополнительные выплаты, а также предоставило восемь квартир в Сыктывкаре. Две из них уже обжиты врачами. Это позволило привлечь и укрепить кадровый состав поликлиники.