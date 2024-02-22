В Коми действует выездная диагностическая поликлиника
- 12:37 22 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми успешно функционирует выездная диагностическая поликлиника, базирующаяся на Республиканском консультативно-диагностическом центре. В 2023 году выездные медицинские бригады провели колоссальную работу. Они совершили 52 экспедиции, в ходе которых ими было выполнено более 35 тысяч посещений и проведено свыше 13,5 тысяч исследований в отдаленных уголках региона.
Для поощрения деятельности врачей выездной бригады, правительство Республики Коми ввело дополнительные выплаты, а также предоставило восемь квартир в Сыктывкаре. Две из них уже обжиты врачами. Это позволило привлечь и укрепить кадровый состав поликлиники.
Чтобы обеспечить все условия для эффективного функционирования выездной диагностической поликлиники, Правительство Коми постоянно выделяет из регионального бюджета немалые финансовые средства на приобретение необходимого оборудования и материалов.
Благодаря этому, с каждым годом расширяется охват осмотрами все большего числа пациентов из самых отдаленных районов. Национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого реализуется выездная диагностическая поликлиника, направлен на совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.