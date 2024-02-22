Кубок главы Республики Коми по боксу собрал около 100 юношей и девушек

Сегодня, 22 февраля, стартовал "Кубок Главы Республики Коми" по боксу, который собрал в столице около 100 участников из четырех регионов России: Республики Коми, Кировской области, Архангельской области и Луганской Народной Республики.

Состязания проходят на ринге в региональной "Спортивной школе 1" и продлятся три дня. Юноши 13-14 лет, 15-16 лет и юниоры 17-18 лет борются за медали в различных весовых категориях.