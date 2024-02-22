Кубок главы Республики Коми по боксу собрал около 100 юношей и девушек
- 12:16 22 февраля
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- Елизавета Петрова
Сегодня, 22 февраля, стартовал "Кубок Главы Республики Коми" по боксу, который собрал в столице около 100 участников из четырех регионов России: Республики Коми, Кировской области, Архангельской области и Луганской Народной Республики.
Состязания проходят на ринге в региональной "Спортивной школе 1" и продлятся три дня. Юноши 13-14 лет, 15-16 лет и юниоры 17-18 лет борются за медали в различных весовых категориях.
Для четырех юных спортсменов из ЛНР была организована культурная программа, включающая посещение музея и телеканала "Юрган". Финалы и награждение победителей и призеров состоится 23 февраля в 11:00.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который направлен на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди населения.
Бокс в Республике Коми имеет давние традиции и пользуется большой популярностью. За свою историю этот вид спорта подарил республике немало известных спортсменов, которые добились высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях.