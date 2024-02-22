Воркутинка рассказала, почему она поменяла профессию: училась на бухгалтера, а работает фельдшером

Юлия Вострикова работает в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи уже почти два года. Она узнала, что ее призвание - медицина, уже будучи зрелой женщиной и мамой. Получать образование приходилось в экстремальных условиях. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Коми.

После медицинского колледжа начинала с работы в частных медицинских учреждениях, чтобы набраться опыта. С самого начала наставники и коллеги помогали Юлии освоиться. Они с терпением обучали ее всем тонкостям работы. И со временем она осознала, что эта профессия ей очень подходит.