Воркутинка рассказала, почему она поменяла профессию: училась на бухгалтера, а работает фельдшером
- 12:04 22 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
Юлия Вострикова работает в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи уже почти два года. Она узнала, что ее призвание - медицина, уже будучи зрелой женщиной и мамой. Получать образование приходилось в экстремальных условиях. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Коми.
После медицинского колледжа начинала с работы в частных медицинских учреждениях, чтобы набраться опыта. С самого начала наставники и коллеги помогали Юлии освоиться. Они с терпением обучали ее всем тонкостям работы. И со временем она осознала, что эта профессия ей очень подходит.
Ей нравится помогать людям, и она чувствует, что может это делать хорошо. Юлия регулярно сталкивается с разными случаями. Она подробно описывает случай, когда ей пришлось помогать пациентке, которая была в очень тяжелом состоянии. Ей сделали несколько операций, но никто не был уверен в ее выздоровлении.
Юлия проявила чудеса терпения и доброты, следя за состоянием пациентки и поддерживая ее. Она также помогла организовать сбор средств на лечение и реабилитацию девушки. Сейчас пациентка уже чувствует себя намного лучше и может снова жить нормальной жизнью. Юлия очень довольна своей работой. Она гордится тем, что может помогать людям, и ей нравится спасать жизни.
— Опытные коллеги-наставники день и ночь с терпением и пониманием обучали меня. Спустя два года работы здесь, на вопрос: «Почему именно эта профессия?» — отвечаю: «В ней я по-настоящему достигла самовыражения!» — сказала Юлия Вострикова.