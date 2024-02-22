"Теперь запрещено": пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет новое правило с 1 марта

Пожилые люди, имеющие близких родственников, были проинформированы о новой угрозе. С 19 февраля пенсионерам с детьми или внуками следует быть предельно осторожными. Об этом рассказал заслуженный пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет progorodsamara.ru.

Согласно этой схеме, мошенники могут звонить пожилым людям и утверждать, что их ребенок или внук находится в беде и нуждается в финансовой помощи. Однако теперь мошенники также могут подделывать голос родственника с помощью специальных программ, что делает отличие от настоящего голоса очень сложным.