Увлажняют, защищают и питают: топ 7 кремов для лица в 2024 году

Любому типу кожи требуется увлажнение. Сухой воздух, высокие или низкие температуры и прочие негативные эффекты окружающей среды вытягивают из кожи воду. Лицо больше всего остального нуждается в уходе. Оно открыто и незащищено всегда, в любое время года и при любой погоде. На него приходятся все удары окружающего мира, что сказывается на состоянии дермы. Специалисты портала Kudri-brovi приготовили рейтинг лучших средств.

Как правильно пользоваться

Какой бы ни была кожа, наносить крем можно только на очищенное от косметики и загрязнений лицо. Если в составе крема есть гиалуроновая кислота и другие средства, удерживающие воду в дерме, то необходимо перед этим увлажнить кожу тоником, чтобы улучшить результат. Продукт наносится по массажным линиям: от ключиц к подбородку, от подбородка к скулам, от уголков губ к вискам, от кончика носа к его основанию, от центра лба к его краям.