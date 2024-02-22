Увлажняют, защищают и питают: топ 7 кремов для лица в 2024 году
- 12:45 22 февраля
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- Служба новостей
Любому типу кожи требуется увлажнение. Сухой воздух, высокие или низкие температуры и прочие негативные эффекты окружающей среды вытягивают из кожи воду. Лицо больше всего остального нуждается в уходе. Оно открыто и незащищено всегда, в любое время года и при любой погоде. На него приходятся все удары окружающего мира, что сказывается на состоянии дермы. Специалисты портала Kudri-brovi приготовили рейтинг лучших средств.
Топ 7 увлажняющих кремов для лица:
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Ultraceuticals ULTRA MOISTURISER CREAM: Этот крем содержит церамиды и предназначен для восстановления кожи после косметических процедур и воздействия негативных факторов окружающей среды.
Ultraceuticals ULTRACEUTICALS EVEN SKINTONE SMOOTHING MOISTURISER: Этот крем содержит наицинамид и предназначен для увлажнения и успокоения кожи, а также для восстановления ее барьерной функции.
DIBI HYDRA PERFECTION: Этот суперувлажняющий крем предлагает широкий спектр действия, включая увлажнение, питание, улучшение цвета кожи и защиту от холода и ветра.
DIBI MILANO HYDRA PERFECTION: Этот увлажняющий крем сохраняет и повышает уровень увлажненности кожи и подходит для различных типов кожи.
NIMUE DAY: Этот увлажняющий дневной крем содержит комплекс тройных альфа-гидроксикислот и обладает омолаживающими свойствами, а также защищает кожу.
Skinceuticals SC DAILY MOISTURE: Этот облегченный увлажняющий крем подходит для жирной, комбинированной и нормальной кожи. Он помогает матировать кожу, восстанавливать ее и увлажнять.
MEDI-PEEL PEPTIDE 9VOLUME TOX CREAM: Этот крем с пептидами и гиалуроновой кислотой идеален для возрастной кожи, укрепляет овал лица, повышает упругость и увлажненность кожи.
Как правильно пользоваться
Какой бы ни была кожа, наносить крем можно только на очищенное от косметики и загрязнений лицо. Если в составе крема есть гиалуроновая кислота и другие средства, удерживающие воду в дерме, то необходимо перед этим увлажнить кожу тоником, чтобы улучшить результат. Продукт наносится по массажным линиям: от ключиц к подбородку, от подбородка к скулам, от уголков губ к вискам, от кончика носа к его основанию, от центра лба к его краям.
Чтобы усилить эффект от увлажняющего крема на сухой коже, можно «запечатать» его масляной сывороткой или маслом. Так эффект средства будет сильнее.