В Сыктывкаре закрыли на капитальный ремонт школу № 4, построенную в 1961 году

Школа № 4 в Сыктывкаре, расположенная на улице Орджоникидзе, временно закрыта на капитальный ремонт. Об этом сообщает БНК.

В настоящее время в здании проводятся демонтажные работы, которые продлятся до октября 2024 года. Основной целью капитального ремонта является полное обновление здания, в том числе замена всех инженерных сетей, включая водоснабжение, а также полная перепланировка помещений, включая реконструкцию пола, стен и потолка.