В Сыктывкаре закрыли на капитальный ремонт школу № 4, построенную в 1961 году
- 10:07 22 февраля
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- Елизавета Петрова
Школа № 4 в Сыктывкаре, расположенная на улице Орджоникидзе, временно закрыта на капитальный ремонт. Об этом сообщает БНК.
В настоящее время в здании проводятся демонтажные работы, которые продлятся до октября 2024 года. Основной целью капитального ремонта является полное обновление здания, в том числе замена всех инженерных сетей, включая водоснабжение, а также полная перепланировка помещений, включая реконструкцию пола, стен и потолка.
В результате проведенных работ здание школы будет полностью переоборудовано и модернизировано с учетом современных образовательных стандартов и требований безопасности. Здание, которое сейчас ремонтируется, было построено в далеком 1961 году. На сегодняшний день степень износа здания составляет значительные 35,6%.