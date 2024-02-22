В Москве задержали мошенников, обманувших пожилых жителей Коми
- 09:46 22 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Москве был задержан молодой человек, выполнявший роль пособника мошеннической группировки, которая занималась обманом пожилых людей на территории Республики Коми. Преступники действовали по схеме «ваш родственник попал в аварию». Об этом сообщают в региональном УМВД.
Аферисты звонили на стационарные телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или медицинскими работниками и сообщали, что их родственник попал в ДТП или находится в больнице в тяжелом состоянии.
Для оказания помощи якобы пострадавшему злоумышленники требовали передать курьеру, который приедет к ним по указанному адресу, крупную сумму денег.
В результате мошеннической схемы две пожилые жительницы Троицко-Печорского района Республики Коми передали курьеру в общей сложности 470 тысяч рублей. Сотрудники полиции Троицко-Печорского района совместно с московскими коллегами задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 19-летний житель Чувашии.
Молодой человек признался, что нашел объявление о работе на сайте по поиску вакансий, после чего с ним связался человек, предложивший ему стать курьером в мошеннической схеме. Задержанный пояснил, что ему было поручено забирать деньги у пожилых людей по указанным адресам в Троицко-Печорском районе, оставляя себе небольшой процент от полученной суммы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.