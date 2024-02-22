В Москве задержали мошенников, обманувших пожилых жителей Коми

В Москве был задержан молодой человек, выполнявший роль пособника мошеннической группировки, которая занималась обманом пожилых людей на территории Республики Коми. Преступники действовали по схеме «ваш родственник попал в аварию». Об этом сообщают в региональном УМВД.

Аферисты звонили на стационарные телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или медицинскими работниками и сообщали, что их родственник попал в ДТП или находится в больнице в тяжелом состоянии.