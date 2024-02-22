Полицейские рассказали, как спасали замерзающую на даче в Эжве пенсионерку

Полицейские рассказали про спасение замерзающей на даче в Эжве 88-летней женщины. Об этом сообщают в региональном УМВД.

История произошла в середине февраля в СНТ «Ромашка», когда в столице Коми стояли аномальные морозы. В СНТ «Ромашка» местный житель обратился в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару с заявлением о пропаже пожилой женщины, 88-летней пенсионерки.