Полицейские рассказали, как спасали замерзающую на даче в Эжве пенсионерку
- 07:30 22 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
Полицейские рассказали про спасение замерзающей на даче в Эжве 88-летней женщины. Об этом сообщают в региональном УМВД.
История произошла в середине февраля в СНТ «Ромашка», когда в столице Коми стояли аномальные морозы. В СНТ «Ромашка» местный житель обратился в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару с заявлением о пропаже пожилой женщины, 88-летней пенсионерки.
На место происшествия незамедлительно направился наряд патрульно-постовой службы городской полиции, в составе старшего сержанта полиции Владислава Фолленвейдера и сержанта полиции Александра Боровикова.
По прибытии стражи порядка выяснили, что заявитель присматривал за матерью своего друга в его отсутствие, которая проживала в дачном доме. Приехав в тот вечер навестить женщину, он обнаружил двери жилища открытыми, а хозяйки внутри не было.
Учитывая, что пенсионерка страдала потерей памяти и могла быть дезориентирована, полицейские начали поиски. Обнаружив следы на улице, они вскоре нашли женщину лежащей в снегу, примерно в полутора километрах от ее дома.
Пожилая сыктывкарка была одета не по сезону, в тонкой вязаной кофте и легкой домашней обуви, у нее наблюдались признаки переохлаждения. Полицейские, не дожидаясь приезда скорой помощи, на руках донесли женщину до служебной машины, усадили на переднее сиденье, укутали куртками и, включив спецсигналы, доставили в медицинское учреждение.
Оперативные действия полицейских Фолленвейдера и Боровикова позволили предотвратить трагические последствия. Внучка пенсионерки позже выразила благодарность сотрудникам МВД за спасение ее бабушки. По состоянию на настоящее время здоровью пожилой жительницы Сыктывкара ничего не угрожает.