Асиф Исмаилов хочет обжаловать приговор

Председатель азербайджанской диаспоры Асиф Исмаилов настаивает на своей невиновности и заявил, что помогал человеку в беде.

Сыктывкарский горсуд 21 февраля вынес обвинительный приговор Асифу Исмаилову и члену диаспоры Захиру Мамедову. Он признал фигурантов виновными по ч. 1 ст. 309 УК и назначил наказание Захиру Мамедову в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, Асифу Исмаилову — в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. На основании ч. 5 ст. 72 УК (ввиду содержания под стражей) оба были освобождены от наказания. Ни Мамедов, ни Исмаилов, соответственно, штраф платить не будут.

"Честно говоря, я не согласен с приговором. С самого начала я говорил и сейчас повторю: я виновным себя не считаю, я преступления не совершал. Я не руководитель преступной банды, я ― руководитель азербайджанской диаспоры по Республике Коми. Я помогал человеку в беде. Я всегда людям помогал, это у меня в крови. Я обжалую это решение", — сказал Асиф Исмаилов.

Он также прокомментировал информацию о потерпевшем, который сам уже является фигурантом уголовного дела: его обвиняют в незаконном проникновении в дом Захира Мамедова.