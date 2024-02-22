Асиф Исмаилов хочет обжаловать приговор
- 06:30 22 февраля
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- Елизавета Петрова
Председатель азербайджанской диаспоры Асиф Исмаилов настаивает на своей невиновности и заявил, что помогал человеку в беде.
Сыктывкарский горсуд 21 февраля вынес обвинительный приговор Асифу Исмаилову и члену диаспоры Захиру Мамедову. Он признал фигурантов виновными по ч. 1 ст. 309 УК и назначил наказание Захиру Мамедову в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, Асифу Исмаилову — в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. На основании ч. 5 ст. 72 УК (ввиду содержания под стражей) оба были освобождены от наказания. Ни Мамедов, ни Исмаилов, соответственно, штраф платить не будут.
"Честно говоря, я не согласен с приговором. С самого начала я говорил и сейчас повторю: я виновным себя не считаю, я преступления не совершал. Я не руководитель преступной банды, я ― руководитель азербайджанской диаспоры по Республике Коми. Я помогал человеку в беде. Я всегда людям помогал, это у меня в крови. Я обжалую это решение", — сказал Асиф Исмаилов.
Он также прокомментировал информацию о потерпевшем, который сам уже является фигурантом уголовного дела: его обвиняют в незаконном проникновении в дом Захира Мамедова.
Мы задавали ему вопросы, а он отвечал: «Ничего не помню, пьяный был». Я даже не знал, что Мамедов давал деньги потерпевшему в долг. Этот потерпевший, по моей информации, проходит по еще нескольким делам, ― сказал руководитель диаспоры.
Адвокат Захира Мамедова, в свою очередь, сказал, что его подзащитный пока не решил, будет ли подавать апелляционную жалобу.