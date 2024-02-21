Лидерам азербайджанской диаспоры, Асифу Исмаилову и Захиру Мамедову, вынесли приговор
- 17:29 21 февраля
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- Елизавета Петрова
21 февраля 2023 года суд вынес приговор по делу председателя азербайджанской диаспоры Асифа Исмаилова и члена диаспоры Захира Мамедова. Суд признал их виновными в подкупе свидетеля. Об этом сообщает БНК.
19 сентября 2023 года в отношении Исмаилова и Мамедова было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 309 УК РФ (подкуп или понуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, совершенное организованной группой).
Однако во время прений прокуратура запросила переквалификацию обвинения по части 1 статье 309 УК РФ (подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний). Приговор Суд признал Исмаилова и Мамедова виновными в подкупе свидетеля и назначил им штрафы: 70 тысяч рублей для Исмаилова и 60 тысяч рублей для Мамедова.
Однако, в соответствии со статьей 72 УК РФ (ввиду содержания под стражей), оба осужденных были освобождены от наказания. Таким образом, они не будут платить штрафы. Суд смягчил наказание для осужденных, принимая во внимание срок их содержания под стражей.
Согласно статье 72 УК РФ, если осужденный, содержавшийся под стражей до судебного разбирательства, приговаривается к штрафу в качестве основного вида наказания, то судом учитывается период пребывания под стражей и может быть принято решение о смягчении наказания или полном освобождении от его исполнения.
Позиции сторон Сторона обвинения настаивала на виновности фигурантов и требовала их наказания. Сторона защиты, в свою очередь, утверждала, что Исмаилов и Мамедов невиновны, и просила о вынесении оправдательного приговора.
Правовые последствия Приговор суда вступил в законную силу и стал окончательным. Исмаилов и Мамедов признаны виновными в подкупе свидетеля и освобождены от наказания в связи с содержанием под стражей.