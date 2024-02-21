Лидерам азербайджанской диаспоры, Асифу Исмаилову и Захиру Мамедову, вынесли приговор

Асиф Исмаилов, фото с его личной страницы в VK

21 февраля 2023 года суд вынес приговор по делу председателя азербайджанской диаспоры Асифа Исмаилова и члена диаспоры Захира Мамедова. Суд признал их виновными в подкупе свидетеля. Об этом сообщает БНК.

19 сентября 2023 года в отношении Исмаилова и Мамедова было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 309 УК РФ (подкуп или понуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, совершенное организованной группой).