В Сыктывкаре капитально отремонтируют еще три школы
- 16:43 21 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" в Сыктывкаре в 2026 году планируется капитальный ремонт трех образовательных учреждений:
- Корпус № 34 школы № 4 по улице Оплеснина;
- Технический лицей на улице Южной, 15;
- Лицей народной дипломатии на улице Карла Маркса, 202.
Заявка на включение этих школ в программу была подана в 2023 году и одобрена. Объем выделенного финансирования на капитальный ремонт пока не уточняется.
Заместитель руководителя управления образования города Александра Куликова сообщила, что капитальный ремонт будет проведен в короткие сроки, предположительно в течение летних каникул. Руководство управления образования выражает надежду, что учащихся не придется переводить в другие школы на время работ.
"Мы постараемся провести ремонт таким образом, чтобы не нарушать учебный процесс", - подчеркнула Александра Куликова.
Напомним, на данный момент по федеральной программе в Сыктывкаре уже отремонтирован корпус гимназии им. А.С. Пушкина на улице Советской. В период с 2024 по 2025 год охватят ремонтом еще девять образовательных учреждений:
- Школы № 1, 4, 16, 21, 22, 31, 36, 38;
- Корпус гимназии им. Пушкина на улице Орджоникидзе.
В связи с капитальным ремонтом в школе № 4 с января 2024 года учащихся перераспределили в Коми национальную гимназию, школу № 26 и второй корпус школы № 4. Учеников школы № 16 распределили в школы № 1, 12, 38.