В Сыктывкаре капитально отремонтируют еще три школы

В рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" в Сыктывкаре в 2026 году планируется капитальный ремонт трех образовательных учреждений:

Корпус № 34 школы № 4 по улице Оплеснина;

Технический лицей на улице Южной, 15;

Лицей народной дипломатии на улице Карла Маркса, 202.

Заявка на включение этих школ в программу была подана в 2023 году и одобрена. Объем выделенного финансирования на капитальный ремонт пока не уточняется.

Заместитель руководителя управления образования города Александра Куликова сообщила, что капитальный ремонт будет проведен в короткие сроки, предположительно в течение летних каникул. Руководство управления образования выражает надежду, что учащихся не придется переводить в другие школы на время работ.