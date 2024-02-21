ЦБ отозвал лицен­зию у "Киви-банка": "Qiwi-кошелек" и переводы через больше не работают

21 февраля Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию у "Киви-банка", что означает, что организация больше не имеет права проводить банковские операции, сообщают российские СМИ. Причиной отзыва лицензии стали нарушения "Киви-банком" федеральных законов о банковской деятельности, а также требований по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Центробанк отметил, что за последний год несколько раз применял меры в отношении организации, включая ограничения на проведение определенных операций.

ЦБ привел несколько примеров нарушений, совершенных "Киви-банком". Среди них были "высокорисковые операции" по обеспечению расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, попытки обойти ограничения, установленные регулятором, а также открытие киви-кошельков с использованием персональных данных людей без их согласия.

Центробанк отметил, что "Киви-банк" не предпринял достаточных мер для снижения рисков и продолжал проводить "высокорисковые операции". Информацию о них была передана в правоохранительные органы.

В ответ на отзыв лицензии "Киви-банк" заявил, что получил информацию от Банка России и в настоящее время разбирается в ситуации. Организация закрыла свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. После отзыва лицензии у "Киви-банка" перестали работать его сервисы. Невозможно пополнить киви-кошелек, вывести деньги с него или оплатить определенные услуги. Также система переводов Contact перестала функционировать.