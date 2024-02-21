ЦБ отозвал лицензию у "Киви-банка": "Qiwi-кошелек" и переводы через больше не работают
- 15:55 21 февраля
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- Служба новостей
21 февраля Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию у "Киви-банка", что означает, что организация больше не имеет права проводить банковские операции, сообщают российские СМИ.
Причиной отзыва лицензии стали нарушения "Киви-банком" федеральных законов о банковской деятельности, а также требований по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Центробанк отметил, что за последний год несколько раз применял меры в отношении организации, включая ограничения на проведение определенных операций.
ЦБ привел несколько примеров нарушений, совершенных "Киви-банком". Среди них были "высокорисковые операции" по обеспечению расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, попытки обойти ограничения, установленные регулятором, а также открытие киви-кошельков с использованием персональных данных людей без их согласия.
Центробанк отметил, что "Киви-банк" не предпринял достаточных мер для снижения рисков и продолжал проводить "высокорисковые операции". Информацию о них была передана в правоохранительные органы.
В ответ на отзыв лицензии "Киви-банк" заявил, что получил информацию от Банка России и в настоящее время разбирается в ситуации. Организация закрыла свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. После отзыва лицензии у "Киви-банка" перестали работать его сервисы. Невозможно пополнить киви-кошелек, вывести деньги с него или оплатить определенные услуги. Также система переводов Contact перестала функционировать.
Отзыв лицензии у "Киви-банка" также повлиял на работу других компаний. В "Райффайзенбанке" возникли проблемы с оплатой мобильной связи и услуг через приложение, так как они осуществлялись через сервисы "Киви-банка". Некоторые клиенты банка "Точка" столкнулись с ограничениями операций, поскольку использовали услуги и счета "Киви-банка" в своих расчетных схемах.