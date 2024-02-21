Купидон вышел на охоту: до конца 2024 года пять знаков встретят большую любовь, все как в кино

Фото из архива "Про Города"

Для пяти знаков зодиака 2024 окажется годом любви и судьбоносных встреч. Кто-то решится на брак. Гороскоп опубликовали на сайте marieclaire.ru. Телец

В 2024 году звезды благоволят одиноким Тельцам. Вы сможете признаться в чувствах человеку, который уже давно вызывает у вас восхищение. Это событие обещает стать одним из самых значимых в году, ведь между вами сразу установится тесная связь. Некоторые представители знака даже захотят создать семью, чтобы остаться с этим человеком навсегда. Однако тем, кто недавно пережил разрыв, стоит взять паузу и не спешить с новыми отношениями. Дайте себе время на восстановление. Поверьте, любовь придет к вам сама, когда вы будете к ней готовы.

Рак

Для тех, кто пока не обрел свою вторую половинку, есть повод для оптимизма: скоро ваша жизнь наполнится настоящей любовью. В первые месяцы года Раков ожидает вихрь романтических встреч, а к концу весны они ясно определитесь с собственными желаниями и начнете строить планы на будущее с тем, кто окажется им по душе. Этому человеку вы будете готовы отдать все свое время, неустанно демонстрируя свои чувства.

Тем, кто уже нашел свою любовь, стоит обратить внимание на новые увлекательные занятия, чтобы внести свежесть в отношения и избежать рутины и бытовухи.

В случае проблемных отношений, лето обещает стать временем улучшений, но лишь при условии, что оба партнера готовы к компромиссам и новому началу. Ключ к успеху – развитие взаимного доверия и веры друг в друга.

Дева

Для тех, кто еще в поиске своей второй половинки, хорошей идеей будет обратиться за советом к друзьям. С их помощью вы сможете встретить особенного человека, с которым легко найдете общий язык.

А Девы, которые собираются в 2024 году вступить в брак, могут не беспокоится. Представители знака найдут много общего с будущим супругом или супругой, что сделает их союз крепким и долговечным.

Скорпион

В этом году вы оживите свою личную жизнь, наполнив ее романтикой и новыми впечатлениями. Скорпионы полны энтузиазма, чтобы достичь большого успеха в любовных отношениях. Если представители знака почувствуют, что только они вкладываются в отношения, то решительно положат этому конец. Скорпионы понимают, что настоящие чувства должны быть взаимными. Поэтому решат не тратить свое время зря и начнут искать кого-то, кто ответит им взаимностью.

Водолей