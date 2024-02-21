"В марте тепла не ждите": Вильфанд представил неутешительный прогноз на начало весны

Весенняя погода не придет в Россию в начале марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что март в России – это зимний месяц, столбики термометров поднимаются до 15 градусов тепла только во второй половине апреля. По словам метеоролога, весна будет "обычной" или несколько теплее.