"В марте тепла не ждите": Вильфанд представил неутешительный прогноз на начало весны
- 19:00 21 февраля
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- Служба новостей
Фото: progorod33.ru
Весенняя погода не придет в Россию в начале марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он напомнил, что март в России – это зимний месяц, столбики термометров поднимаются до 15 градусов тепла только во второй половине апреля. По словам метеоролога, весна будет "обычной" или несколько теплее.
Кроме того, Вильфанд подчеркнул, что синоптики могут дать точный прогноз погоды только на неделю, далее значительно возрастает вероятность ошибок, прогнозы могут выпускаться в самом общем виде. Метеорологические предположения сбываются только в 70% случаев, уточнил он. Синоптик выразил надежду, что через 100 лет показатель поднимется до 75%, пишет progorod33 .