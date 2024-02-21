Следователи Сыктывкара разобрались, почему рабочий упал с четвертого этажа "инфекционки"
- 13:29 21 февраля
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- Елизавета Петрова
Следователи из Сыктывкара разобрались в ситуации, касающейся падения рабочего с высоты на строительной площадке "инфекционки". В результате инцидента мужчина упал с четвертого этажа и получил серьезные травмы.
По информации, предоставленной Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Коми, завершено расследование уголовного дела в отношении прораба строительной компании. Его обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, что привело к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.216 УК РФ).
Согласно данным расследования, в ноябре 2023 года случилось падение стойки перекрытия с края площадки строящегося здания инфекционной больницы, в результате чего рабочий упал с высоты четвертого этажа на землю и получил серьезные травмы.
Оказалось, что обвиняемый, ответственный за обеспечение безопасности на объекте, допустил установку выносной площадки для металлического контейнера с инструментами, не предусмотренной проектом, а также не обеспечил наличие защитных ограждений в опасных зонах производственного процесса, что привело к тяжким последствиям.
В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.