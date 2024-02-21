Следователи Сыктывкара разобрались, почему рабочий упал с четвертого этажа "инфекционки"

Следователи из Сыктывкара разобрались в ситуации, касающейся падения рабочего с высоты на строительной площадке "инфекционки". В результате инцидента мужчина упал с четвертого этажа и получил серьезные травмы.

По информации, предоставленной Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Коми, завершено расследование уголовного дела в отношении прораба строительной компании. Его обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, что привело к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.216 УК РФ).