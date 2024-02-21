Приметы на текущую неделю с 19 по 25 февраля: крах свадьбы, вещие сны и запрет на работу

Под покровом древних примет: от предчувствий до тайных знаков природы. Погружаемся в удивительный мир поверий, где каждый день обретает свое загадочное значение, пишет ussurmedia.ru.

19 февраля: Если мороз пронизывает до костей, это означает, что весна уже не за горами, а лето будет засушливым и жарким. Тем, кто находится в одиночестве, стоит уделить время молитве, так как в скором времени появится спутник жизни. Однако не рекомендуется брать что-то взаймы у других, чтобы избежать неприятностей.