Приметы на текущую неделю с 19 по 25 февраля: крах свадьбы, вещие сны и запрет на работу
- 18:10 21 февраля
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- Служба новостей
Под покровом древних примет: от предчувствий до тайных знаков природы. Погружаемся в удивительный мир поверий, где каждый день обретает свое загадочное значение, пишет ussurmedia.ru.
19 февраля: Если мороз пронизывает до костей, это означает, что весна уже не за горами, а лето будет засушливым и жарким. Тем, кто находится в одиночестве, стоит уделить время молитве, так как в скором времени появится спутник жизни. Однако не рекомендуется брать что-то взаймы у других, чтобы избежать неприятностей.
20 февраля: Чем больше милостыни выразишь в этот день, тем более обильным будет твоё вознаграждение. Свадьбы, совершаемые в Луну, считались неблагоприятными знаками. Также, шумные празднества в этот день рассматривались как неудачные. Женщинам не рекомендуется делать покупки или носить зеленые платья, чтобы избежать неприятностей.
21 февраля: Жителям городов рекомендуется затачивать ножи в этот день. Сны, увиденные в ночь на 21 февраля, считаются предвестниками. Некоторые видения имеют следующие интерпретации: гроб - долгая жизнь, молоко или сливки - богатство, замок - суд, огород - плохие новости, зеркало - тяжелая болезнь, лошади - обман.
22 февраля: Начало лечения в этот день считается хорошим знаком, предвещающим скорое выздоровление. Сильные морозы указывают на то, что больше не будет снегопадов. Запотевшие стекла являются предвестником тепла. Увидеть рябчика на еловой ветке означает наступление ожидаемых холодов.
23 февраля: Начало лечения серьезной болезни в этот день обещает ее исцеление. Мужчинам лучше не работать, так как результат все равно будет маловероятным. Не рекомендуется дарить мужчинам ножи и часы, чтобы избежать разрыва отношений.
24 февраля: Высокие сугробы снега означают, что в мае будет предостаточно зеленых пастбищ. Оттепель является признаком наступления весны и окончания холодных дней.
25 февраля: Если ручьи начинают течь, рыбалка обещает быть успешной. Хозяйки готовят блюда из рыбы, чтобы привлечь удачу к рыболовам. Особенно популярны расстегаи - открытые пироги с рыбной начинкой. В этот день не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальние поездки, чтобы избежать неприятностей.