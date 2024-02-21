Не все советские киноленты нашли свое признание в Европе и Северной Америке. Например, фильм "Ирония судьбы" (12+) вызывает недоумение, а "Бриллиантовая рука" (18+) кажется слишком наивной для многих иностранных зрителей, пишет kinoafisha.info.

Комедийные картины часто сталкиваются с трудностями в восприятии из-за культурных различий. Однако отечественная драма, с ее глубокими сюжетами, проникает в сердца зрителей за рубежом, заставляя испытывать настоящие эмоции.

Особенно высоко оценили фильм Элема Климова "Иди и смотри" (16+). Эта кинолента вызывает восхищение своим мастерством и поразительной глубиной, которую актеры передают зрителям.

В центре сюжета — расправа в белорусской Хатыни.