Самый тяжелый фильм СССР: россияне выключают с самого начала, а на Западе восхищаются
- 16:05 21 февраля
- 16+
- Служба новостей
Не все советские киноленты нашли свое признание в Европе и Северной Америке. Например, фильм "Ирония судьбы" (12+) вызывает недоумение, а "Бриллиантовая рука" (18+) кажется слишком наивной для многих иностранных зрителей, пишет kinoafisha.info.
Комедийные картины часто сталкиваются с трудностями в восприятии из-за культурных различий. Однако отечественная драма, с ее глубокими сюжетами, проникает в сердца зрителей за рубежом, заставляя испытывать настоящие эмоции.
Особенно высоко оценили фильм Элема Климова "Иди и смотри" (16+). Эта кинолента вызывает восхищение своим мастерством и поразительной глубиной, которую актеры передают зрителям.
В центре сюжета — расправа в белорусской Хатыни.
"Я тогда задумался: а ведь про Хатынь в мире не знают!" — говорил кинорежиссёр, объясняя свое решение снять этот фильм.
Отправной точкой для создания сценария стала "Хатынская повесть" белорусского писателя Алеся Адамовича. Она остро и мгновенно поразила Элема Климова.
Интересно, что в России сами зрители не всегда могут просмотреть этот фильм до конца. Интенсивность эмоций и трагичность сюжета могут быть настолько ошеломляющими, что многие предпочитают выключить киноленту уже в начале или середине, пишет sevastopolmedia.ru.
Справка: кинолента "Иди и смотри" состоит из двух серий, жанр — драма, военный, история. Фильм был выпущен при участии киностудий "Мосфильм" и "Беларусьфильм". Сюжет развивается в Белоруссии в 1943 году. Основной акцент делается на переживаниях белорусского мальчика, ставшего свидетелем ужасов нацистской карательной акции. Его сыграл актер Алексей Кравченко — для него это был дебют. Картина получила несколько наград, среди которых победа на Венецианском кинофестивале (18+). На популярных видеоплатформах зрители оценили ее в среднем в 8 баллов из 10.